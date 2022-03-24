Сергій Ситоленко воював проти України із 2014 року

Український снайпер убив Сергія Ситоленка – тестя колишнього командира бойовиків «ДНР» та воєнного злочинця Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Про це інформують «Новини Донбасу».

Як повідомляється, уродженець Донецької області Ситоленко воював із літа 2014 року на боці підконтрольних Росії бойовиків. Він служив у «народній міліції ДНР».

Сам Гіркін підтвердив цю інформацію, репостнувши у російській соціальній мережі «ВКонтакті» повідомлення своєї дружини, в якому вона розповіла, що її 51-річний батько загинув під Авдіївкою.

Скріншот репосту повідомлення Мирослави Регінської про смерть її батька (фото «Новин Донбасу»)

Хто такий Ігор Гіркін

Ігор Гіркін (Стрєлков, Стрєлок) – відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, воєнний злочинець. Учасник війни на Донбасі на боці Росії, а також низки інших воєн: у Придністров'ї (Молдова), Боснії, Чечні.

Після початку російської інтервенції до Криму очолював диверсійний загін, організовував збір кримських депутатів для призначення референдуму, командував штурмом фотограмметричного центру у Сімферополі. У квітні 2014 року із своїм загоном перетнув кордон України в Донецькій області, керував захопленням Слов'янська, розпочавши таким чином війну на Донбасі.

Був першим «міністром оборони ДНР» (травень-серпень 2014 року), головнокомандувачем «Армії Новоросії». У серпні 2014 року, одночасно із початком вторгнення російських регулярних військ на Донбас, виїхав назад у Росію. У 2019 році Нідерланди оголосили Гіркіна у міжнародний розшук як особу, причетну до збиття Боїнга MH-17. Тоді Гіркін одразу написав у своїх соцмережах, що бойовики збили «український літак», але коли виявилося, що це пасажирський рейс, видалив ці повідомлення.

У травні 2020 року український журналіст Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у Гіркіна, яке взялася перевіряти Служба безпеки України. Сам Гордон стверджує, що це інтерв'ю, а також інтерв'ю з колишньою «прокуроркою» анексованого Криму Наталією Поклонською зроблені за згодою спецслужб та передані до Гааги.