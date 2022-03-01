У Краснопіллі, що на Сумщині, відбувся перший обмін полоненими між Україною та Росією. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

«Перший обмін полоненими на Сумщині відбувся! Ми обміняли наших п’ятьох людей із тероборони на одного російського офіцера військової поліції», – розповів Живицький.

Список бійців тероборони, яких визволили з ворожого полону:

Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження, м. Тростянець;

Позняк Валерій Семенович, 1965 року народження, м. Ворожба Білопільського району;

Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження;

Фролков Андрій В’ячеславович, 1964 року народження, Суми;

Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, Суми.

Живицький додав, що «зелений коридор» був організований наказом президента України Володимира Зеленського.

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