Частина українських захисників острова Зміїний загинула після зіткнення з російськими окупаційними військами, частину взяли в російський полон. Полонених уже обміняли, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам російських видань у неділю, 27 березня.

«Частина загинули. Частину взяли в полон. Усі, кого взяли в полон, їх обміняли – відбувся обмін на полонених РФ. Росія вийшла з цією пропозицією. Ми, не задумуючись, обміняли. От і все. Ті, хто загинули, вони, чесно кажучи, герої. А ті, хто вижили – ми обміняли, і все», – заявив Зеленський.

Більше подробиць президент України не повідомив.

24 лютого українська влада повідомляла, що російські війська захопили український острів Зміїний у Чорному морі. Зазначалося, що до нього підійшли два російські військові кораблі, крейсер Москва і патрульний корвет «Василий Быков», і запропонували бійцям Ізмаїльського прикордонного загону, що були на острові, здатися. Вони відмовилися.

Згідно із записом радіодіалогу між ними, українські прикордонники отримали повідомлення російською: «Я російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоб уникнути кровопролиття та невиправданих жертв. Інакше по вас буде завдано бомбово-штурмовий удар. Як зрозуміли, прийом?». Українці відповіли: «Російський корабель, іди на х*й».

Після цього українські захисники перестали виходити на зв’язок.

Пізніше стало відомо, що українські прикордонники живі. 1 березня у ДПСУ заявили, що ідентифікували на російських відео більшу частину прикордонників та військових, які захищали острів Зміїний від російських окупантів.