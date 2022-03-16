Росіяни викрали Івана Федорова 11 березня, після чого призначили замість нього свою уповноважену

Міського голову Мелітополя Івана Федорова звільнили з полону росіян. Окупанти викрали його 11 березня, після того, як він відмовився здати місто ворогу.

Про звільнення Івана Федорова у середу, 16 березня, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Щойно успішно завершилась спецоперація зі звільнення з полону мера Мелітополя Івана Федорова. Він у безпеці. Щойно разом із президентом і керівником Офісу президента поспілкувалися з ним», – сказав Кирило Тимошенко.

За його словами, невдовзі Іван Федоров має повернутися до виконання обов’язків міського голови Мелітополя, який зараз тимчасово окупований росіянами.

Мера Мелітополя обміняли на 9 полонених російських солдат-строковиків, 2002-2003 року народження, повідомила прес-секретарка глави Офісу президента Даша Зарівна в ефірі українського телебачення.

Нагадаємо, напередодні, 11 березня, російські військові викрали 33-річного мера Мелітополя Івана Федорова. Близько 10 загарбників увірвались до кабінету очільника міста, натягнули йому на голову чорний пакет та відвезли на авто в невідомому напрямку. Замість нього окупанти призначили свою уповноважену – депутатку Мелітопольської міської ради від «Опозиційного блоку» Галину Данильченко. Вона записала відео, в якому закликала пристосуватися під нові реалії.

Зараз Мелітополь перебуває під контролем російських військ. Місцеві жителі щодня виходять на проукраїнські мітинги і закликами окупантів покинути місто. Кілька днів тому окупанти викрали учасника мітингу проти окупації Сергія Киричука, а 10 березня депутатку Запорізької облради Лейлу Ібрагімову, згодом її відпустили.