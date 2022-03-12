Близько 7-ї години ранку понад 2 тисячі мешканців Мелітополя зібрались біля райдержадміністрації

У Мелітополі біля захопленої російськими загарбниками будівлі РДА зранку у суботу, 12 березня, розпочався мітинг «Свободу меру». Сміливі мелітопольці вимагають від російських окупантів звільнити викраденого напередодні мера міста Івана Федорова.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що близько 7-ї години ранку понад 2 тисячі мешканців Мелітополя зібрались біля райдержадміністрації. Люди скандують «Свободу меру», «Федорова!» та вимагають, аби окупанти забиралися геть.

Нагадаємо, напередодні, 11 березня, російські військові викрали мера Мелітополя 33-річного Івана Федорова. Близько 10 загарбників увірвались до кабінету очільника міста, натягнули йому на голову чорний пакет та відвезли на авто в невідомому напрямку.

Зараз Мелітополь перебуває під контролем російських військ. Місцеві жителі щодня виходять на проукраїнські мітинги і закликами окупантів покинути місто. Кілька днів тому окупанти викрали учасника мітингу проти окупації Сергія Киричука, а 10 березня депутатку Запорізької облради Лейлу Ібрагімову, згодом її відпустили.

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