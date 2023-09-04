Зеленський відвідав українських військових на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 4 вересня, відвідав Донецьку область. Там він поспілкувався з військовими, а деяких із них нагородив, повідомив Офіс президента.

Як йдеться в повідомленні, Зеленський зустрівся з військовими, які відбивають ворожу навалу у складі оперативно-тактичного угруповання «Донецьк». У соцмережах президент уточнив, що зустрівся з військовими із восьми бригад. За його словами, під час цього візиту прозвучали важливі доповіді, а також обговорили проблемні питання, збільшення постачання, створення допоміжної системи менеджменту для забезпечення бригад, підвищення мотивації військових.

«Вісім бригад за цей день. Кожна особлива, але всі потужні! Дякую за результати, які даєте нашій державі щодня, воїни», – наголосив Зеленський.

Також президент нагородив військових. Зокрема, з рук Зеленського орден «Золота Зірка» із присвоєнням звання Героя України отримав командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України Віктор Сікоза. Офіцер бере участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України з березня 2014 року, виконував бойові завдання під час Операції об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях, а з 25 лютого 2022 року бере участь у відбитті повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, його підрозділ обороняв Маріуполь.

У квітні 2022-го Віктора Сікозу призначили командиром 36-ї ОБрМП. Під його керівництвом бригада виконувала бойові завдання на Херсонському напрямку, потім перейшла в оперативне підпорядкування командира ОТУ «Донецьк». Неодноразово полковник особисто очолював підрозділи бригади під час контрнаступальних дій.

Також президент нагородив орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, «За мужність» ІІІ ступеня та орденами княгині Ольги ІІІ ступеня захисників і захисниць, які проявили особисту мужність і самовіддано діяли, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

Додамо, що під час візиту президента на Донеччину його супроводжували командувач морської піхоти та ОТУ «Донецьк» Юрій Содоль і перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.