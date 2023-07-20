Зустріч із мешканцями району Під Голоско

У вівторок, 18 липня, відбулась зустріч мешканців вул. Малоголосківської та чиновників Львівської міськради, на які сторони обговорили питання зонінгу району Під Голоском, інформує прес-служба мерії.

«Ми хочемо пошвидше [прийняти] той зонінг, бо, як кажуть члени нашої робочої групи, без зонінгу неможливо рухатися по скверах, по парках. По тих 22 га – залишаємо зону Ж1, і це наша спільна з вами позиція», – так про чи не найболючішу проблему Під Голоском розповіла керуюча справами виконкому Львівської міськради і водночас керівниця робочої групи Наталія Алєксєєва.

Ідею збереження зелених зон району Під Голоском підтримує також головний архітектор Львова Антон Коломєйцев: «Давайте затвердимо ці більше 20 га зелених зон. Місто дотримується мораторію на забудову в цьому».

Фото Романа Балука

Від громади була більшість активістів, яким не байдужа долю району, присутні були й ветерани російсько-української війни. Одна з активісток району Людмила Федяй розповіла про побоювання мешканців, пов’язані із його розвитком. За її словами, район розвивався хаотично навіть попри судові заборони, закон не зупиняв неякісних забудовників. «Поки йшли суди, будинки гнали зі швидкістю 1 поверх за 4-5 днів. А коли ми суд виграли, нам кажуть: тут приватні ОСББ, так що судіться з людьми. Тому просимо передбачити механізми, щоби такого не було». Про згуртованість громади району мають реальні пропозиції, як покращити інфраструктуру, та головне – хочуть, аби щільність забудови не росла. Мешканці Під Голоском уже мають в активі значну перемогу – мораторій на подальшу забудову ділянок.

Вже 3 роки діє мораторій на забудову в мікрорайоні Під Голоском у Львові. За словами Наталії Алєксєєвої, яка останні два роки є головою робочої групи з питань мікрорайону, мораторій показав свою ефективність, адже за цей час у Львівській міській раді не видавали містобудівних умов та обмежень на житлове будівництво в цьому районі.

На робочій зустрічі мешканці Під Голоском нагадали, що на одній із попередніх робочих груп прийнято рішення: усі майбутні девелопери мають спочатку обговорити свої плани із громадою. Тепер справа за посадовцями та забудовниками, аби спільно із людьми напрацювати якісний план розвитку району, передбачивши достатню соціальну інфраструктуру та комфортні умови для людей. «Говоримо про конкретні речі. Моя позиція – будь-які зміни у зонуванні лише за згоди громади», – зазначив заступник міського голови Львова із містобудування Любомир Зубач.