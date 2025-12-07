Росіяни здійснили комбіновану атаку на Кременчук

У ніч на неділю, 7 грудня, російські окупанти здійснили масований комбінований удар по Полтавській області. Під атаку потрапили підприємства енергетичного сектору у Кременчуцькому районі, повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький та голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

Про загрозу застосування ворожих снарядів на Полтавщині Повітряні сили ЗСУ попередили опівночі. Загроза застосування безпілотників та ракет для регіону, зокрема для Кременчука, тривала до ранку.

Вночі у місті та околицях лунали вибухи. Віталій Малецький повідомив, що після атаки у Кременчуці фіксуються перебої з теплом, водо- та електропостачанням.

«Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі», – повідомив Володимир Когут.

Внаслідок атаки у районі пошкоджене технічне обладнання. Крім того, уламки російського дрона пошкодили господарчу будівлю на території одного з домогосподарств.

Інформація про жертв та постраждалих не надходила. Наразі у громаді намагаються ліквідувати наслідки атаки, зокрема відновити тепло та водопостачання в Кременчуці.

Нагадаємо, напередодні росіяни також завдали масованого удару по українській енергетиці. У Міненерго повідомили, що ушкоджень зазнали енергообʼєкти у вісьмох областях України – зокрема на Київщині, Львівщині, Чернігівщині та Одещині. Через атаку 6 грудня «Укренерго» оголосило про збільшення обсягів планових відключень світла. Коли не буде світла у Львові та Львівській області, можете дізнатися за посиланням.