Михайло Клименко помер у віці 38 років

У неділю, 7 грудня, у віці 38 років помер лідер гурту Adam Михайло Клименко. Про це повідомили на сторінці гурту.

«На жаль, сьогодні вранці добре серце Міші зупинилось. Інформація щодо прощання з Мішею буде згодом», – повідомили на сторінці гурту.

Михайло Клименко кілька місяців поспіль боровся з туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування в реанімації 19 листопада він упав у кому. У комі він пробув 19 днів.

Гурт Adam Михайло Клименко та його дружина Саша Норова заснували у 2015 році. Учасниками гурту є гітарист Максим Козаченко, барабанник Андрій Гриценко та звукорежисер Вʼячеслав Шевченко.

Найбільшу популярність гурт здобув завдяки пісням «Таку як є», «Повільно», «Лише для нас» та «Ау Ау». Михайло Клименко також писав пісні іншим артистам.