Михайло Клименко лікується від туберкульозного менінгіту

Відомий український співак Михайло Клименко, лідер гурту Adam, уже кілька місяців бореться із туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування він упав в кому. Про це повідомили на офіційній сторінці артиста 19 листопада.

«Після тривалого лікування та перебування в реанімації Міша знаходиться в комі. Будь ласка, моліться за нього. Один день лікування обходиться в більш ніж 25000 грн. Якщо є можливість підтримати нас фінансово, будемо вам дуже вдячні. Моліться, будь ласка, Богу за Мішу», – повідомили рідні артиста.

Гурт Adam заснували у 2015 році Михайло Клименко та його дружина Саша Норова. Також учасниками гурту є гітарист Максим Козаченко, барабанщик Андрій Гриценко та звукорежисер Вʼячеслав Шевченко.

Найбільшу популярність гурт здобув завдяки пісням «Таку як є», «Повільно», «Лише для нас» та «Ау Ау». Михайло Клименко також пише пісні іншим артистам.