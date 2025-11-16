Львівський хор «Гомін» під час концерту у Києві

6-7 грудня у Києві була запланована концертна програма «Кварталу 95» спільно із українськими артистами. Серед учасників був зазначений і львівський хор «Гомін», який згодом відмовився від співпраці. Після масштабного корупційного скандалу в «Енергоатомі», де організатором схеми є співвласник «Кварталу 95» Тимур Міндіч, кварталівці заявили, що на артистів почали чинити тиск.

На афішах концертів «Єдиного кварталу» було зазначено, що участь у програмі мали взяти Надя Дорофєєва, Монатік, Ірина Білик, Антитіла, Анна Буткевич, Kola, Kazka, Pozitiff, Drevo та львівський хор «Гомін».

У суботу, 15 листопада, львівський хор «Гомін» повідомив, що не братиме участі у концерті «Кварталу 95», однак не пояснив причини такого рішення. Згодом із афіш прибрали згадку про участь хору у концертній програмі. ZAXID.NET звернувся до представників хору за коментарем, але на момент публікації не отримав відповіді.

Співачка Kola також повідомила у сторіс в інстаграм, що її виступу на концерті не буде. Згодом про скасування виступу повідомили й у фан-клубі Наді Дорофєєвої.

Пізно ввечері 15 листопада на фейсбук-сторінці «Кварталу 95» повідомили, що з афіш забрали інформацію про запрошених артистів, щоб не наражати їх на інформаційний тиск.

«Ми не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції. Ми не маємо дотичності до жодних бізнесів наших акціонерів чи політичних процесів. Те, що відбувається зараз, – це не має прямого стосунку ні до нашої роботи, ні до нашої творчості. «Квартал 95» був, є і буде. Ми себе захищатимемо. Ми не боїмося. Ми продовжуємо працювати для вас і з вами. 6–7 грудня ми чекаємо вас на наших концертах. Там ви зможете побачити наше ставлення до того, що відбувається і почути нашу позицію», – вказано у заяві кварталівців.

Нагадаємо, у понеділок, 10 листопада НАБУ повідомило про викриття корупційної схеми в «Енергоатомі». Оперція отримала назву «Мідас». За даними детективів, українські чиновники та топпосадовці організували корупційну схему з отримання відкатів на підрядах. Йдеться, зокрема, й про будівництво об’єктів для захисту української енергетики від російських атак.

Серед фігурантів, міністр юстиції Герман Галущенко, співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов та ін.