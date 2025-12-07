У 78 років помер український кінорежисер Вʼячеслав Криштофович
На 79-му році життя помер український кінорежисер Вʼячеслав Криштофович. Про це повідомили у неділю, 7 грудня, у пресслужбі Національної спілки кінематографістів України.
«Він був митцем з особливою оптикою: уважним до деталей, співчутливим до характерів, відвертим у творчих пошуках. Навіть найменша з його «дрібниць життя» у кадрі ставала суттєвою. І ранні роботи, і пізні серіали, і сценарії, створені ним у співпраці, — все це свідчення виняткового таланту та чесності у професії», – повідомили у пресслужбі спілки.
Причин смерті Вʼячеслава Криштофовича у Нацспілці кінематографістів не уточнили.
Вʼячеслав Криштофович народився та навчався в Києві, був членом Національної спілки кінематографістів України. Працював на кіностудії Довженка. Зрежисував понад 20 фільмів. Відомий за такими стрічками, як:
- «Самотня жінка бажає познайомитися»,
- «Автопортрет невідомого»,
- «Ребро Адама»,
- «Приятель небіжчика».
Був академіком Національної академії мистецтв України та членом правління Національної спілки кінематографістів України. Був лауреатом державної премії імені Олександра Довженка, нагороди «Золота дзиґа» за внесок у розвиток українського кіно та ордену «За заслуги» ІІІ ступеня.