Вʼячеслав Криштофович виступив режисером понад 20 фільмів

На 79-му році життя помер український кінорежисер Вʼячеслав Криштофович. Про це повідомили у неділю, 7 грудня, у пресслужбі Національної спілки кінематографістів України.

«Він був митцем з особливою оптикою: уважним до деталей, співчутливим до характерів, відвертим у творчих пошуках. Навіть найменша з його «дрібниць життя» у кадрі ставала суттєвою. І ранні роботи, і пізні серіали, і сценарії, створені ним у співпраці, — все це свідчення виняткового таланту та чесності у професії», – повідомили у пресслужбі спілки.

Причин смерті Вʼячеслава Криштофовича у Нацспілці кінематографістів не уточнили.

Вʼячеслав Криштофович народився та навчався в Києві, був членом Національної спілки кінематографістів України. Працював на кіностудії Довженка. Зрежисував понад 20 фільмів. Відомий за такими стрічками, як:

«Самотня жінка бажає познайомитися»,

«Автопортрет невідомого»,

«Ребро Адама»,

«Приятель небіжчика».

Був академіком Національної академії мистецтв України та членом правління Національної спілки кінематографістів України. Був лауреатом державної премії імені Олександра Довженка, нагороди «Золота дзиґа» за внесок у розвиток українського кіно та ордену «За заслуги» ІІІ ступеня.