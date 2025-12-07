На момент прибуття рятувальників, автомобіль Hyundai Coupe був охоплений вогнем

У неділю вранці, 7 грудня, у Сокільниках згорів автомобіль Hyundai Coupe. Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

Виклик, що на відкритій території в селі Сокільники горить автомобіль, надійшов до рятувальників о 04:00. На момент прибуття, автомобіль Hyundai Coupe був охоплений вогнем. О 04:20 вогнеборці локалізували пожежу, а о 04:26 – ліквідували.

На опублікованих рятувальниками фото видно, що автомобіль був перевернутий на дах.

Фото ДСНС

До ліквідації пожежі залучили вісьмох рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Причини та обставини події з’ясовують правоохоронці.