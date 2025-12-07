Келлог вважає, що cторони «дуже близькі» до укладення мирної угоди

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України, генерал у відставці Кіт Келлог заявив, що угода про припинення війни в Україні «дуже близько» і залежить від розв’язання двох основних питань. Про це він сказав під час виступу на Національному оборонному форумі імені Рональда Рейгана 6 грудня, передає агентство Reuters.

«Якщо ви військовий, то знаєте, що останні “10 метрів” найскладніші. І я думаю, що ми зараз на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту», – сказав Келлог.

За його словами, дві основні нерозв’язані проблеми стосуються контролю над Донбасом і Запорізькою АЕС.

«Якщо ми розв’яжемо ці дві проблеми, думаю, решта питань вирішиться досить добре. Ми майже досягли мети. Ми дійсно дуже близько», – сказав Келлог.

Він також заявив, що масштаби смертей і поранень, спричинених війною в Україні, є «жахливими» і безпрецедентними для локальної війни.

За його даними, загалом Росія й Україна зазнали понад 2 млн жертв, включаючи загиблих і поранених, з початку повномасштабної війни. Келлог не уточнив джерел щодо озвучених ними втрат.

Як відомо, ні Україна, ні Росія офіційно не називають своїх втрат у повномасштабній війні.

Нагадаємо, 6 грудня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американськими посланцями Дональда Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Двогодинна розмова стосувалася завершення війни, територіальних питань та гарантій безпеки для України.