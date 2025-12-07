Протягом тижня у Львові та Львівській області очікується плюсова темпеатура, туман, місцями дощ

У понеділок, 8 грудня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Про це повідомили у Львівському гідрометцентрі. Детальний прогноз погоди на тиждень оприлюднили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, 8 грудня вночі та в першій половині дня буде туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 2°-3° тепла, а вдень – 4-9° тепла. У Львові вночі температура коливатиметься від 1° морозу до 1° тепла, а вдень буде 6-8° тепла.

За даними Укргідрометцентру, у вівторок, 9 грудня, у Львові буде хмарно з проясненнями, вночі – 2°-4° тепла, а вдень – 6°-8° тепла, можливий невеликий дощ.

У середу, 10 грудня, можливий невеликий дощ. Вночі буде 4°-6° тепла, а вдень – 7°-9°. У четвер, 11 грудня, також буде хмарно і можливий невеликий дощ. Вночі – 3°-5° тепла, а вдень – 6°-8°тепла.

У п’ятницю, 12 грудня, буде хмарно. А температура повітря вночі становитиме також 3°-5° тепла вночі, а вдень – 6°-8° тепла.