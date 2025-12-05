Разом із приємними традиціями цей день має чимало народних прикмет

У ніч з 5-го на 6 грудня багато українських родин чекають на подарунки від Святого Миколая Чудотворця – і разом із приємними традиціями цей день має чимало народних прикмет.

Народні прикмети на 6 грудня

Якщо на Миколая з’являється іній, це вважають добрим знаком – наступного року буде щедрий врожай. Сніг у цей день віщує врожай пшениці, а дощ – великий врожай капусти та огірків.

Ясна й холодна погода на 6 грудня в народі теж означає майбутній багатий урожай. І саме з цього дня Миколай приносить із собою Микольські морози, що знаменують початок справжньої зими. І якщо сніг випав ще до початку свята, вважається, що взимку буде холодно. А тепла погода напередодні обіцяє теплу зиму.

Кажуть також, що великий сніг у цей день означає, що навесні виросте багато трави.

За матеріалами «Суспільне» та УНІАН.