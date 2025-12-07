За даними НАБУ, нардепка разом зі спільниками вимагала в підприємця 250 тис. доларів

Народна депутатка від партії «За майбутнє» Анна Скороход, яку підозрюють в отриманні 250 тис. доларів хабаря, заявила, що під час обшуку 5 грудня в неї вилучили телефон, патрони до автомата й матеріали щодо корупції в СБУ та Нацполіції. Про це вона повідомила кореспондентам «Суспільного» в неділю, 7 грудня.

За словами Скороход, детективи НАБУ знайшли в неї патрони калібру 5,45 мм. Депутатка стверджує, що не знає, як вони опинилися в її помешканні.

«У мене багато військових перебуває, [можливо] хтось залишив… А, можливо, це від того, що нам видавали. Нам на початку війни видавали автомат з патронами», – пояснила вона.

35-річна політикиня також заявила, що в неї вилучили «роздруківки, що стосуються корупції в СБУ та поліції», які, за її словами, «не мають жодного стосунку до справи».

Коментувати власну підозру в хабарництві Скороход відмовилася, пообіцявши надати детальні пояснення після допиту в НАБУ, куди її викликали 8 грудня.

Антикорупційні органи відмовились коментувати результати обшуку журналістам, посилаючись на таємницю досудового розслідування.

За даними «Суспільного», у справі Скороход фігурує троє підозрюваних. Одного з них – заступника директора благодійного фонду Osprey Global Solutions Ukraine Андрія С. – затримали. 7 грудня у ВАКС почали розгляд питання про обрання йому запобіжного заходу. За клопотанням сторін засідання зробили закритим. Анна Скороход прийшла до суду підтримати затриманого і назвала його своїм другом.

У чому підозрюють Анну Скороход

5 грудня НАБУ і САП повідомили про викриття у Києві організованої злочинної групи на чолі з народною депутаткою. Згодом народна депутатка від партії «За майбутнє» Анна Скороход підтвердила, що обшуки проводили саме в неї.

Правоохоронці також опублікували відео, на якому нардепка разом зі спільниками вимагає хабар у 250 тис. доларів у підприємця. Зловмисники обіцяли, що передадуть хабар членам Ради національної безпеки і оборони, а ті, своєю чергою, накладуть санкції на компанію конкурента.

Скороход та її спільникам оголосили підозру ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 ККУ (хабарництво та підбурювання до вчинення злочину).

6 грудня Анна Скороход заявила, що детективи НАБУ нібито сфабрикували фото з грошима, вилученими в неї, бо на фото не її квартира.

Зауважимо, прізвище Скороход фігурувало у розслідуванні НАБУ та САП про корупцію в енергетиці (операція «Мідас»), зокрема фігуранти справи обговорювали написання депутатських запитів від імені Скороход.

Сама нардепка переконувала, що не відправляла запитів від імені фігурантів справи й не знала про них.