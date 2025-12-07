ДТП трапилася біля села Кожичі

У неділю ввечері, 7 грудня, на Львівщині, біля села Кожичі, сталася ДТП з постраждалими. Внаслідок аварії виникли ускладнення в русі транспорту. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

«На 12 км автодороги М-10 Львів-Краковець, біля села Кожичі, ДТП з травмованими. Рух ускладнений. Патрульні забезпечують проїзд узбіччями», – йдеться в повідомленні.



У патрульній поліції закликали водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту руху.