Гребля Печенізького водосховища

У неділю, 7 грудня, російські окупанти вдарили по греблі Печенізького водосховища, розташованого на Харківщині. Про це повідомив голова Печенізької громади Олександр Гусаров.

За даними Гусарова, окупанти атакували греблю вранці 7 грудня. Яке саме озброєння росіяни застосували для удару по греблі, посадовець не уточнив.

«Станом на 12 годину 07 грудня 2025 року, рух по дорожньому полотну Печенізької греблі припинено», – повідомив голова громади.

Чи є ризик підтоплення для мешканців громади, Гусаров не уточнив.

Печенізьке водосховище розташоване на річці Сіверський Донець та починається у селищі Печеніги. Населений пункт розташований за 40 км на схід від Харкова.

Водосховище наповнили водою у 1960-х роках. Наразі водосховище входить до виробничого управління водопровідного господарства «Донець», яке постачає Харкову 700 тис. м³ на добу.

Нагадаємо, у 2022 році росіяни пошкодили верхній шлюз греблі печенізького водосховища. За даними Генштабу, окупанти прагнули взагалі зруйнувати греблю, але це їм не вдалося.