Українські військові звільнили село Тихе

Українські військовослужбовці зачистили село Тихе у Дніпропетровській області та вибили звідти російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі 67 окремої механізованої бригади ЗСУ.

21 листопада росіяни показали відео, на якому солдати тримають російський прапор на Олександрівському напрямку. Тоді окупанти заявили про захоплення сіл Тихе та Відрадне у Покровській громаді Дніпропетровщини.

На відео, яке оприлюднили бійці 67 ОМБр, видно, як українські військові проводять операцію із зачистки Тихого від росіян. На кадрах також видно, як.українські військові стоять на території села з українським прапором та стягом ОМБр.

«В ході злагоджених і чітких дій, грамотного планування і відважної реалізації, бійці 67 окремої механізованої бригади вибили ворога з Тихого та зачистили село від окупантів. Офіційно заявляємо: станом на 6.12.2025 населений пункт Тихе знаходиться під контролем воїнів 67 окремої механізованої бригади», – повідомили у пресслужбі 67 ОМБр.

Нагадаємо, наприкінці жовтня українські військові звільнили село Сухецьке на Донеччині. Бійці опублікували відео, на якому захисники встановили прапор України у звільненому селі Сухецьке. Участь у операції брали підрозділи 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.