Олександр Кузьмук під час нагородження бійців ТрО

Колишній міністр оборони та чинний радник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Кузьмук взяв участь у нагородженні бійців ТрО до дня Збройних сил України. Про це стало відомо з допису пресслужби сил ТрО.

Кузьмук привітав військових із Днем ЗСУ та вручив їм відомчі відзнаки та цінні подарунки.

71-річний Олександр Кузьмук був міністром оборони за часів Леоніда Кучми – у 1996-2001 роках та у 2004-2005 роках. У 2007 був віцепремʼєр-міністром України, був нардепом 4-го і 6-го скликань від «Партії регіонів».

За час перебування на посаді міністра оборони Кузьмук заробив репутацію скандального посадовця. Зокрема, за його перебування в міністерстві у 2000 році внаслідок невдалих військових навчань ракета типу «Точка-У», без бойового заряду, влучила у девʼятиповерхівку в Броварах на Київщині. Тоді загинуло троє мешканців, ще пʼятеро зазнали поранення.

Після інциденту Міноборони три дні не визнавало своєї провини, а Олександр Кузьмук відмовився йти у відставку.

У 2019 році президент України Володимир Зеленський звільнив Кузьмука з військової служби. За даними КНДІСЕ, Кузьмук був міністром оборони, за якого обороноздатність України знизилася.

За даними активіста та волонтера Сергія Стерненка, Кузьмук очолює посаду радника командувача сил ТРО Ігоря Плахути. На сторінці Сил ТрО йдеться, що Кузьмук нагороджував бійців за дорученням Плахути.

«Під час Революції Гідності він (Ігор Плахута – ред.) командував підрозділами Внутрішніх військ під час розгону Майдану 10 грудня 2013 року. Для нього, вочевидь, Кузьмук є беззаперечним авторитетом», – повідомив активіст.

Зазначається, що після критики Кузьмука у соцмережах та зокрема під дописом про нагородження бійців ТрО закрили коментарі.

Ситуацію з Олександром Кузьмуком у пресслужбі Сил ТрО наразі не коментували.