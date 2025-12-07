Офіційна причина звільнення Кузьмука наразі невідома

У неділю, 7 грудня, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Плахута звільнив з посади свого позаштатного радника Олександра Кузьмука. Раніше Сили ТрО опублікували фото Кузьмука під час нагородження військових до Дня Збройних сил, що викликало обурення в соцмережах через скандальну репутацію посадовця.

У Силах ТрО повідомили, що 71-річний Олександр Кузьмук обіймав посаду позаштатного радника з жовтня 2022 року.

«Згідно із сьогоднішнім рішенням Командувача Сил ТРО ЗСУ, Олександр Кузьмук звільнений з позиції позаштатного радника», – ідеться в повідомленні від 7 грудня.

Військові не уточнили офіційної причини звільнення Кузьмука.

Нагадаємо, Олександр Кузьмук став генералом армії у 1998 році. Він двічі був міністром оборони України: у 1995-2001 та 2004-2005 роках. У 2007 році він обіймав посаду віцепрем’єр-міністра в уряді Віктора Януковича, був нардепом 4-го і 6-го скликань від «Партії регіонів».

За час перебування на посаді міністра оборони Кузьмук заробив репутацію скандального посадовця. Зокрема, за його перебування в міністерстві у 2000 році внаслідок невдалих військових навчань ракета типу «Точка-У», без бойового заряду, влучила у девʼятиповерхівку в Броварах на Київщині. Тоді загинуло троє мешканців, ще пʼятеро зазнали поранення.

Після інциденту Міноборони три дні не визнавало своєї провини, а Олександр Кузьмук відмовився йти у відставку.

Відомо, що Кузьмук потрапив до висновків експертизи як один з міністрів оборони, за якого знизилася обороноздатність України.

У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Кузьмука з військової служби у відставку за віком «з правом носіння військової форми».

У березні 2022 року медіа повідомляли, що ексміністр оборони України Кузьмук долучився до Сил територіальної оборони.