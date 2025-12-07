Українські фігуристи вибороли медаль юніорського Гран-прі вперше за 26 років
До теми
Українські танцюристи на льоду Ірина Підгайна та Артем Коваль здобули бронзу у фіналі Гран прі серед юніорів. Змагання тривають в японському місті Нагоя, повідомила Українська федерація фігурного катання на ковзанах.
За підсумками двох виступів український танцювальний дует набрав 156.22 балів. У ритмічному танці вони були другими, а в довільному посіли четверте місце. У підсумку фігуристам вдалось піднятися на п’єдестал. Учні Галини Чурілової виступали під композиції з мюзиклу «Мулен Руж».
Ця «бронза» – перша українська медаль у фіналі юніорського Гран-прі за 26 років і лише друга в історії України в танцях на льоду, наголосили в Національному олімпійському комітеті. Загалом це п’ята нагорода України за час участі в юніорських фіналах Гран-прі. Раніше на п’єдестал піднімався лише один український танцювальний дует – Христина Кобаладзе та Олег Войко, які також вибороли бронзу у фіналі сезону 1999/2000. Загалом це пʼята нагорода юніорського фіналу Гран-прі, яку вибороли українські фігуристи в усіх видах змагань.
17-річна Ірина Підгайна та 21-річний Артем Коваль розпочинали спортивну кар’єру в одеській «Крижинкі» під керівництвом Олени Онищенко. Наразі фігуристи тренуються у Відні (Австрія) у харківської тренерки Галини Чурілової. З дуетом також працюють відомі українські танцюристи, нині – тренери та хореографи Олександра Назарова та Максим Нікітін.
Фігуристам вдалося відібратись до фіналу завдяки двом перемогам у двох етапах юніорської серії Гран прі. Зазначимо, що до Нагої український дует підходив у статусі лідерів світового рейтингу ISU серед юніорів у спортивних танцях на льоду. Рейтинг формується за результатами трьох останніх сезонів на ключових міжнародних стартах — від чемпіонатів світу та Європи до етапів і фіналів Гран-прі. І саме напередодні фіналу українці очолили світовий рейтинг.
Переможцями фіналу стали американці Хана Марія Абоян та Даніїл Веселухін. Другі – Амбр Перр’є Джанезіні та Самюель Бланк Клаперман (Франція).
Нагадаємо, у фіналі Гран прі в Нагої виступають по шість фігуристів/дуетів в кожній дисципліні серед дорослих спортсменів та юніорів. Ірина Підгайна та Артем Коваль були єдиними представниками України на цих змаганнях.
У танцях на льоду серед дорослих виступав ще один харків’янин, Вадим Колесник. Проте фігурист виступає за США. Разом з партнеркою Емілією Зінгас він посів шосте місце.
Підсумки фіналу Гран-прі:
Юніори
Танці на льоду
- Хана Марія Абоян / Данііл Веселухін (США)
- Амбре Перрьє Джанезіні / Самюель Блан Клаперман (Франція)
- Ірина Підгайна / Артем Коваль (Україна)
Чоловіче катання
- Мін Гю (Корея)
- Ріо Наката (Японія)
- Лусіус Казанекі (США)
Пари
- Го Жуй/Чжан Івень (Китай)
- Чжан Сюаньці/Фен Веньцян (Китай)
- Ава Кемп/Йонатан Єлізаров (Канада)
Жіноче катання
- Мао Сімада (Японія)
- Кім Ю Сон (Корея)
- Меі Окада (Японія)
Сеньйори
Пари
- Ріку Міура/Рюїчі Кіхара (Японія)
- Сара Конті/Нікколо Мачії (Італія)
- Мінерва-Фаб`єн Газе/Нікіта Володін (Німеччина)
Танці на льоду
- Медісон Чок/Еван Бейтс
- Лоранс Фурньє Бодрі/ Ґійом Сізерон (Франція)
- Лайла Фір/Льюїс Гібсон (Велика Британія)
Чоловіче катання
- Ілля Малінін (США)
- Юма Кагіяма (Японія)
- Шунь Сато (Японія)
Жіноче катання
- Аліса Лю (США)
- Амі Накай (Японія)
- Каорі Сакамото (Японія)