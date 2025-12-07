Ірина Підгайна та Артем Коваль виступали під композиції з мюзиклу «Мулен Руж»

Українські танцюристи на льоду Ірина Підгайна та Артем Коваль здобули бронзу у фіналі Гран прі серед юніорів. Змагання тривають в японському місті Нагоя, повідомила Українська федерація фігурного катання на ковзанах.

За підсумками двох виступів український танцювальний дует набрав 156.22 балів. У ритмічному танці вони були другими, а в довільному посіли четверте місце. У підсумку фігуристам вдалось піднятися на п’єдестал. Учні Галини Чурілової виступали під композиції з мюзиклу «Мулен Руж».

Ця «бронза» – перша українська медаль у фіналі юніорського Гран-прі за 26 років і лише друга в історії України в танцях на льоду, наголосили в Національному олімпійському комітеті. Загалом це п’ята нагорода України за час участі в юніорських фіналах Гран-прі. Раніше на п’єдестал піднімався лише один український танцювальний дует – Христина Кобаладзе та Олег Войко, які також вибороли бронзу у фіналі сезону 1999/2000. Загалом це пʼята нагорода юніорського фіналу Гран-прі, яку вибороли українські фігуристи в усіх видах змагань.

17-річна Ірина Підгайна та 21-річний Артем Коваль розпочинали спортивну кар’єру в одеській «Крижинкі» під керівництвом Олени Онищенко. Наразі фігуристи тренуються у Відні (Австрія) у харківської тренерки Галини Чурілової. З дуетом також працюють відомі українські танцюристи, нині – тренери та хореографи Олександра Назарова та Максим Нікітін.

Фігуристам вдалося відібратись до фіналу завдяки двом перемогам у двох етапах юніорської серії Гран прі. Зазначимо, що до Нагої український дует підходив у статусі лідерів світового рейтингу ISU серед юніорів у спортивних танцях на льоду. Рейтинг формується за результатами трьох останніх сезонів на ключових міжнародних стартах — від чемпіонатів світу та Європи до етапів і фіналів Гран-прі. І саме напередодні фіналу українці очолили світовий рейтинг.

Переможцями фіналу стали американці Хана Марія Абоян та Даніїл Веселухін. Другі – Амбр Перр’є Джанезіні та Самюель Бланк Клаперман (Франція).

Нагадаємо, у фіналі Гран прі в Нагої виступають по шість фігуристів/дуетів в кожній дисципліні серед дорослих спортсменів та юніорів. Ірина Підгайна та Артем Коваль були єдиними представниками України на цих змаганнях.

У танцях на льоду серед дорослих виступав ще один харків’янин, Вадим Колесник. Проте фігурист виступає за США. Разом з партнеркою Емілією Зінгас він посів шосте місце.

Підсумки фіналу Гран-прі:

Юніори

Танці на льоду

Хана Марія Абоян / Данііл Веселухін (США)

Амбре Перрьє Джанезіні / Самюель Блан Клаперман (Франція)

Ірина Підгайна / Артем Коваль (Україна)

Чоловіче катання

Мін Гю (Корея)

Ріо Наката (Японія)

Лусіус Казанекі (США)

Пари

Го Жуй/Чжан Івень (Китай)

Чжан Сюаньці/Фен Веньцян (Китай)

Ава Кемп/Йонатан Єлізаров (Канада)

Жіноче катання

Мао Сімада (Японія)

Кім Ю Сон (Корея)

Меі Окада (Японія)

Сеньйори

Пари

Ріку Міура/Рюїчі Кіхара (Японія)

Сара Конті/Нікколо Мачії (Італія)

Мінерва-Фаб`єн Газе/Нікіта Володін (Німеччина)

Танці на льоду

Медісон Чок/Еван Бейтс

Лоранс Фурньє Бодрі/ Ґійом Сізерон (Франція)

Лайла Фір/Льюїс Гібсон (Велика Британія)

Чоловіче катання

Ілля Малінін (США)

Юма Кагіяма (Японія)

Шунь Сато (Японія)

Жіноче катання