Володимир Сисенко у статусі гравця був переможцем Першої ліги СРСР

У неділю, 7 грудня, на 64-му році життя перестало битися серце головного тренера СК «Полтава» Володимира Сисенка, повідомляє офіційний сайт «містян». Причина смерті не розголошується, однак останнім часом відомий наставник лікувався від важкої хвороби.

Нагадаємо, Сисенко народився в Таджикистані та розпочав футбольну кар'єру в місцевому клубі «Памір» (Душанбе). З командою у 1988 році став переможцем Першої ліги СРСР. Потім грав за російський «Ростов» та узбецький «Навбахор».

Після проголошення незалежності України переїхав до Полтави, де грав за місцеву «Ворсклу» і криворізький «Кривбас» (в оренді). У статусі гравця також захищав кольори російських «Кубані», «Океана» та «Рубіна», українських «Електрона» (Ромни) та «Локомотива» (Київ), узбецького «Зарафшана» та казахського «Жетису». Повісив бутси на цвях у 2000 році.

Після завершення ігрової кар'єри обрав тренерську діяльність, працюючи з юними футболістами. У 2011 році став одним із засновників СК «Полтава». Під його керівництвом команда пройшла шлях від аматорського рівня до Прем'єр-ліги. 30 липня 2025 року головним тренером «Полтави» був призначений Павло Матвійченко, але лише тимчасово – поки Володимир Сисенко здобував необхідну тренерську ліцензію категорії Pro і лікувався за кордоном.

До слова, після 14-ти турів Полтава у турнірній таблиці УПЛ йде на останній сходинці, маючи у своєму доробку 9 очок.