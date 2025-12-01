Чинний чемпіон України продовжує пробивати дно

У понеділок, 1 грудня, «Динамо» в межах 14-го туру чемпіонату України приймало «Полтаву». Цей матч став для киян першим після відставки Олександра Шовковського – команду на поле вивів вже колишній наставник U-19 Ігор Костюк. На жаль, переформатувати «біло-синіх» новий наставник не встиг – кияни не змогли дати бій найгіршій команді першості і зазнали ганебної поразки.

УПЛ, 14-й тур

«Динамо» (Київ) – «Полтава» (Полтава) – 1:2

Голи: Яцик, 79 – Одарюк, 4+1, Мисюра, 73

Піхальонок і Волошин на старті зустрічі вирішили перевірити на пильність кіпера «Полтави» Восконяна – без особливих проблем. В середині тайму він послизнувся на рівному місці і ледь не привіз гол у свої ворота – пощастило, що форвард «Динамо» не зміг перехопити м'яч. За трохи Восконян відбив сферу перед собою після удару Кабаєва, а добити було нікому.

А вже у доданий час гості реалізували свою єдину атаку – проста триходівочка завершилась влучним ударом Одарюка з-меж штрафного під дальню стійку.

По перерві Буяльський і двічі Кабаєв загрожували воротам «Полтави» – безрезультатно. Згодом Герреро дивом не замкнув навіс з кутового. На 66-й хвилині «містяни» забили вдруге, але після перегляду VAR арбітр взяття воріт скасував. Полтавці ж увійшли в смак настільки, що на екваторі другої сорокап’ятихвилинки вразили ворота Динамо втретє – цього разу чисто (Місюра добив сферу після навісу з кутового).

Костюк випустив абсолютного дебютанта Богдана Редушка, який був лідером його U-19, і той одразу ж відплатив за довіру, асистувавши Яцику (Олександр головою замкнув навіс у кут воріт). На останній хвилині Восконян врятував команду після удару Михавка по центру.

Сенсаційна перемога принесла «Полтаві» 9 очок і залишила на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ. «Динамо» з 20-ма балами сьоме.