«Мадяр» заявив, що росіянам не вдасться уникнути відповідальності за їхні дії

Слідчий комітет Росії 5 грудня оголосив у міжнародний розшук командувача Сил безпілотних систем Роберта «Мадяра» Бровді. Про це командувач написав на своїй фейсбук-сторінці 7 грудня.

Слідчий комітет країни-агресора заочно звинуватив Бровді у теракті на Курщині, у результаті якого 26 березня загинула «воєнкор» Першого каналу Анна Прокоф’єва.

За даними відомства, у березні 2025 року Роберт Бровді наказав дистанційно замінувати автодороги в Курській області. Унаслідок чого згодом стався підрив автомобіля з росіянами, серед яких була так звана військова кореспондентка.

У комітеті додали, що розслідування у справі Бровді «перебуває на завершальній стадії».

Командувач СБС іронічно відреагував на оголошення росіянами його у міжнародний розшук.

«Враховуючи 69 довічних за наливайки та результати підрахуйки (йдеться про результати роботи СБС), географія пересування додасть різнобарвʼя вражень. Але памʼятайте і ви, хробаки, вашою, зрозумілою вам болотяною мовою: “Аннушка уже разлила масло…(крилатий вислів з роману Михайла Булгакова “Майстер і Маргарита”, який означає неминучість долі та наслідків за вчинені дії)», – написав Бровді.

Нагадаємо, у серпні МЗС Угорщини заборонило в’їзд на територію країни командувачу Сил безпілотних систем Роберту Бровді через атаку БпЛА на російський нафтопровід «Дружба».