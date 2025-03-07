Аукціон з продажу приміщення на вулиці Івана Франка у Старокостянтинові відбувся у жовтні 2020 року

Господарський суд Хмельницької області визнав недійсним договір купівлі-продажу приміщення площею 750 м2 у Старокостянтинові. Причиною цього стала змова учасників аукціону.

Як йдеться у рішенні суду, 21 жовтня 2020 року відбувся електронний аукціон із продажу приміщення на вулиці Івана Франка у Старокостянтинові. У результаті торгів перемогло ТОВ «Український імідж», яке запропонувало за обʼєкт 186 667 грн. Пізніше компанія перепродала приміщення за 300 тис. грн.

Втім, як зʼясували правоохоронці, перемога на аукціоні була штучною через домовленості двох учасників – вони спотворили результати фіктивною конкуренцією між собою.

Відтак, Господарський суд задовольнив позовні вимоги прокурора про стягнення з переможця аукціону 300 тис. грн штрафу.

Додамо, що, згідно з даними аналітичної системи YouControl, «Український імідж» – товариство з обмеженою відповідальністю, зареєстроване у лютому 2006 року в Києві. Спеціалізується у наданні послуг у сфері права. Власником бізнесу є Ігор Журавльов.