В Україні зросла кількість заброньованих від мобілізації

В Україні за останні 12 місяців кількість заброньованих від мобілізації зросла на 300 тис. людей. Крім того, за цей час на 9 тис. збільшилася кількість підприємств, визнаних критично важливими. Про це у середу, 1 липня, під час засідання Верховної Ради повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає «Економічна правда».

За словами міністра, значну частину нових заброньованих становлять працівники підприємств на прифронтових територіях. Після рішення уряду дозволити бронювання 100% персоналу підприємств у прифронтових регіонах їхня кількість подвоїлася – до 100 тис.

Найбільше зростання кількості заброньованих за останні місяці зафіксували у галузях переробної промисловості, будівництва та транспорту. Олексій Соболев додав, що критично важливі підприємства наразі забезпечують 60% надходжень до бюджету.

Зауважимо, що у травні 2026 року міністр економіки повідомляв, що кількість заброньованих в Україні становить 1,3 млн людей.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 22 травня Кабінет Міністрів оновив правила бронювання. Зокрема, підвищилися вимоги до середньої заробітної плати працівника – тепер вона має становити не менше трьох мінімальних зарплат, тобто 25 941 грн.