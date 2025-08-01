На електронний документ, підписаний понад 300 франківцями, у мерії відповіли одним реченням

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради розглянув петицію про запровадження мораторію на будівництво в центральній частині міста будинків вище 5 поверхів. На електронний документ, підписаний понад трьома сотнями франківців, у мерії відповіли одним реченням.

«Будівництво об'єктів містобудування здійснюється на підставі чинної містобудівної документації», – йдеться у відповіді за підписом секретаря міської ради Віктора Синишина.

Нагадаємо, 30 червня Івано-Франківська міська рада оприлюднила детальний план території, який передбачає забудову центру міста багатоповерхівками. 17 липня на громадських слуханнях франківці документ відхилили, а через день створили петицію про запровадження мораторію на зведення висоток в центральній частині міста.

Після цього міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що винесе на найближчу сесію рішення про обмеження поверховості в центрі міста – до 5-6 поверхів у радіусі 500 м від ратуші, і до 30 м – у кілометровій зоні.

«Я підтримую петицію і вважаю, що це буде розумно. Також доручу, щоб по всім архітектурним чи земельним питанням відбувалися громадські слухання. Пропоную їх проводити у палаці Потоцьких», – сказав Руслан Марцінків.

Зазначимо, станом на 1 серпня на сайті Івано-Франківської міської ради відсутній проєкт рішення щодо обмеження поверховості в центрі міста.