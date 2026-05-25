Йдеться про 1,4 га вартістью 16 млн грн

Посадовець Монастириської міської ради, який є державним реєстратором, незаконно оформив на два приватні підприємства землю у Тернополі площею 1,4 га. Ці ділянки перед незаконною реєстрацією перебували у користуванні державного підприємства оборонно-промислового комплексу України. Земля розташована неподалік ТРЦ Подоляни на вул. Лесі Курбаса та Текстильна.

За даними СБУ Тернопільщини, у лютому 2022 року посадовець Монастириської міськради провів незаконні реєстраційні дії. Він вказав, що на ділянках у Тернополі розміщенні неіснуючі об’єкти незавершеного будівництва, хоча мав перевірити, чи це відповідає дійсності. Зокрема, він мав вимагати від представників приватних структур дозвільні документи на будівництво і правовстановлюючих документів на землю. Однак цього реєстратор не зробив, а зареєстрував право власності на ці будівлі за приватними структурами.

У прокуратурі Тернопільщини повідомили, що споруди реєстрували на земельних ділянках, що на той момент перебували у користуванні державного підприємства оборонно-промислового комплексу України. Правоохоронці під час оглядів ділянок встановили, що будь-які об’єкти будівництва на вказаних земельних ділянках відсутні. Загальна вартість землі – майже 16 млн грн.

Начальнику реєстраційного відділу Монастириської міськради повідомили про підозру за ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України (вчинення несанкціонованих дій з інформацією в автоматизованих системах). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

У прокуратурі зазначили, що наразі встановлюються інші люди, які могли бути причетні до підробки документів для незаконної реєстрації землі оборонпрому.