Вартість землі становить 3 млн грн

На Тернопільщині шість спільників привласнили комунальні землі вартістю понад 3 млн грн. Йдеться про посадовців Великоберезовицької громади, державних реєстраторів та людей, які отримали ці ділянки у власність. Їм всім оголосили підозри.

Про викриття незаконного привласнення комунальної землі у селі поблизу Тернополя повідомили в прокуратурі Тернопільщини у середу, 20 травня. Правоохоронці не зазначають, у якому саме населеному пункті зловмисники приватизували землю. Однак за інформацією ZAXID.NET йдеться про дві ділянки в селі Петриків, яке входить у Великоберезовицьку громаду.

Це також підтверджується і фото з публічної кадастрової карти, яке оприлюднили в прокуратурі Тернопільщини. Землі розташовані між вул. Миру села Петриків та прибережною смугою річки Серет.

За даними кадастрової карти, земля розташована в с. Петриків біля річки Серет

За даними слідства, підозрювані знали, що законно виділити землі під час дії правового режиму воєнного стану неможливо, тому виготовили та зареєстрували неправдиву документацію. Вони у документах вказали, що на двох ділянках розміщенні житловий та садовий будинок. Насправді ж обидві ділянки були абсолютно вільні від забудови, і жодне будівництво на них ніколи не здійснювалось.

Слідчі поліції повідомили спільникам про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство), ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 1 та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах), ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за правопорушення передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.