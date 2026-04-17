У Хмельницькому планують звести житловий комплекс із семи багатоповерхівок поблизу дендропарку «Поділля». Попри природоохоронний статус ділянки та можливе порушення генплану, рішення підтримали 24 депутати. Про це у четвер, 16 квітня, повідомили журналісти-розслідувачі видання «Жар.INFO».

Дендропарк розташований у північно-східній частині міста на перетині Старокостянтинівського шосе та проспекту Миру. Із 1969 року він має статус пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення. Частина території, де планується забудова, раніше використовувалася як промислова зона.

За даними розслідувачів, у 2024 році міська рада дозволила розробити детальний план території (ДПТ) для ділянки площею 2,735 га під житлову забудову. У жовтні 2025 року поліція відкрила кримінальне провадження через підозри у зловживанні службовим становищем під час розробки документації. Попри це, у лютому 2026 року депутати затвердили цей план.

Місце майбутнього будівництва позначене червоним контуром

Під час підготовки документації юридичне управління міськради вказувало на відсутність підтверджень відповідності ДПТ Генеральному плану міста. Також профільні служби та експерти висловлювали зауваження щодо функціонального призначення території, яка належить до зони зелених насаджень.

Детальний план території передбачає будівництво семи житлових будинків – шести 10-поверхових і одного 8-поверхового. Загалом, заплановано понад 500 квартир, комерційні приміщення та підземний паркінг.

Під час розгляду проєкту на архітектурно-містобудівній раді озвучували зауваження щодо розташування ділянки в межах охоронної зони дендропарку, невідповідності містобудівній документації та питань безпеки.

Попри це, детальний план території винесли на сесію, де за нього проголосували 24 депутати. Міський голова Олександр Симчишин після засідання повідомив, що підпише рішення, оскільки воно набрало необхідну кількість голосів, хоча сам утримався від голосування. За його словами, йдеться про зміну функціонального призначення ділянки з промислового на житлове, а окремі зауваження мають врахувати на етапі видачі містобудівних умов.

Перед голосуванням відбулися громадські слухання щодо цього проєкту. Вони пройшли у квітні 2025 року у форматі відеоконференції за участі посадовців управління архітектури та містобудування. Зауваження від громадськості офіційно не надходили.

Замовником розроблення ДПТ виступило управління архітектури та містобудування міської ради, розробником – ТОВ «Кайлас-К», а фінансування забезпечив власник земельної ділянки.

За інформацією розслідувачів, ділянки належать ТДВ «Хмельницьке» та ТОВ «Юрсес», які пов’язані між собою спільними власниками – Еліною Крижановською та Тетяною Демчишеною. Остання є дружиною депутата Хмельницької обласної ради від партії «Слуга народу» Михайла Демчишена.

Окрім бізнесу, власниць пов’язує спортінг – стрілецька дисципліна, що імітує полювання на диких птахів і тварин з використанням мисливської зброї та штучних мішеней. В Україні є дев’ять майстрів спорту міжнародного класу з цього виду, серед яких – Михайло і Максим Демчишени, Віктор та Сергій Крижановські. Також Еліна Крижановська є суддею зі спортінгу.