Хмельниччину у Верховній Раді представляють 12 народних депутатів: п’ятеро з них обрані за партійними списками, ще семеро — в мажоритарних округах. Щонайменше троє з них систематично уникають голосування за знакові для країни рішення. Про це повідомляють «Жар.INFO» та громадська ініціатива «Голка».

Найвпливовішим представником регіону залишається голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який потрапив до парламенту за списком партії «Слуга народу». Разом із ним за партійною квотою від Хмельниччини були обрані «слуги» Володимир Ватрас, Юрій Заславський і Сергій Мандзій, а також представник «Батьківщини» Олег Лукашук. Раніше Руслан Стефанчук публічно заявляв про свій вплив на формування списку партії влади, тоді як його брат Микола Стефанчук обрав шлях балотування у мажоритарному окрузі.

На парламентських виборах 2019 року партія «Слуга народу» виграла чотири з семи округів у Хмельницькій області. Мандати отримали Олексій Жмеренецький, Ігор Марчук, Олена Копанчук та Микола Стефанчук. Ще три округи дісталися позафракційному депутату Віктору Бондару та представникам депутатської групи «За майбутнє» Сергію Лабазюку і Олександру Герезі.

Водночас аналіз голосувань свідчить, що частина депутатів від Хмельниччини систематично уникає участі в ухваленні знакових для країни рішень. Зокрема, під час голосування за постанову про визнання Революції Гідності одним із ключових моментів державотворення Сергій Лабазюк і Віктор Бондар не голосували, а Олександр Герега був відсутній у залі, хоча перебував у парламенті того дня.

Саме ці депутати у січні 2014 року підтримували так звані «диктаторські закони» часів Януковича. Після Революції Гідності частина з них публічно відкликала свої голоси, однак під час нових принципових рішень знову не брала відповідальності.

Подібна ситуація повторилася й під час голосування за постанову щодо подій на Банковій у 2021 році, коли Рада засудила дії протестувальників, які вийшли на підтримку активіста Сергія Стерненка. Тоді всі депутати від Хмельниччини проголосували «за», крім Сергія Лабазюка та Віктора Бондара.

У листопаді 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про позбавлення державних нагород людей, які зрадили Україну. Під час голосування були відсутні Сергій Лабазюк та Олексій Жмеренецький, решта депутатів від області підтримали законопроєкт.

Також неоднозначною була позиція нардепів Хмельниччини під час відновлення електронного декларування. За відкриття реєстру декларацій проголосували лише троє: Віктор Бондар, Микола Стефанчук і Сергій Мандзій. Частина депутатів утрималася або не голосувала, а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук був відсутній під час розгляду цієї правки.

Під час другої спроби відкрити декларації не голосував лише Олександр Герега, решта нардепів з Хмельниччини проголосували «за».

Аналіз голосувань також показує, що Сергій Лабазюк, Віктор Бондар та Олександр Герега регулярно не беруть участі в ухваленні ключових законів – зокрема щодо заборони московського патріархату, протидії «кнопкодавству» та легалізації медичного канабісу.

Загалом у межах моніторингу знакових голосувань уже зафіксували 34 рішення, під час яких частина депутатів від Хмельниччини або була відсутня, або уникала голосування.

«Сергій Лабазюк, Віктор Бондар та Олександр Герега систематично не беруть участі в голосуваннях за знакові для країни рішення», – додають журналісти.