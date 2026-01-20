Народний депутат Сергій Мандзій підтримав будівництво ВЕС у гірських районах

У Карпатах на високогір’ї готуються до будівництва вітроелектростанцій, які пов’язують із бізнесом ексрегіонала Максима Єфімова. Паралельно у Верховній Раді окремі народні депутати, зокрема з Хмельниччини, просувають законодавчі ініціативи, що можуть спростити реалізацію таких проєктів без низки погоджень. Про це у суботу, 17 січня, повідомив «Главком».

Раніше компанії, пов’язані з Максимом Єфімовим, реалізовували проєкти з будівництва вітроустановок у Краматорську. Після початку повномасштабної війни бізнес релокували на Закарпаття. У 2024 році у Верховній Раді розглядали законодавчі ініціативи, які могли б спростити процедури погодження будівництва вітряків у Карпатах, однак восени парламент не підтримав одну з таких пропозицій.

Водночас у парламенті тривають дискусії навколо закону №9549, відомого як «закон про Закарпаття». Документ передбачає розширення повноважень обласної військової адміністрації, зокрема щодо викупу земельних ділянок і нерухомості для суспільних потреб. Президент наклав на закон вето, Верховна Рада не змогла його подолати, після чого документ був направлений на підпис главі держави.

Під час виїзного засідання парламентських комітетів в Ужгороді питання будівництва вітроелектростанцій у гірських районах підтримував народний депутат від «Слуги народу» Сергій Мандзій, який представляє Хмельниччину. Раніше він працював помічником народного депутата Сергія Лабазюка, що нині входить до депутатської групи «За майбутнє», пов’язаної із олігархом Ігорем Коломойським.

У публічному просторі також звертають увагу, що представники «За майбутнє» раніше підтримували законодавчі ініціативи, пов’язані зі спрощенням процедур у сфері землі та природних активів, а також блокували окремі урядові пропозиції щодо посилення судового захисту державного майна. Сам Сергій Мандзій до обрання у Верховну Раду балотувався від різних політичних сил, зокрема від «Блоку Петра Порошенка», та заснував громадську організацію «Сильне місто». За даними медіа, у різні роки він мав політичну підтримку з боку впливових регіональних діячів.

У парламенті наголошують, що розвиток вітроенергетики в Карпатах потребує додаткового обговорення з урахуванням екологічних обмежень, інтересів місцевих громад та чинного законодавства. Остаточні рішення щодо можливих змін до нормативної бази наразі не ухвалені.