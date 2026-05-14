У Вінниці почався архітектурний конкурс FATA MORGANA на реконструкцію кінотеатру ім. М. Коцюбинського. Будівлю планують трансформувати в Музей сучасного мистецтва, передає «Хмарочос».

Організаторами конкурсу виступають міська рада, ГО «Музей сучасного мистецтва», об’єднання «Плай» та ЮНЕСКО. У конкурсі можуть взяти участь архітектори з досвідом від трьох років та профільні бюро. Участь безкоштовна.

Зареєстрованим учасникам нададуть технічну документацію, історичну довідку та 3D-скан об’єкта. А вже у червні для архітекторів організують доступ до самої будівлі.

Головні дати конкурсу:

9 квітня 2026 – офіційний старт конкурсу, початок реєстрації (зареєструватись для участі можна протягом всього періоду конкурсу). З 20 квітня 2026 – письмові запрошення учасникам, надання пакета конкурсної документації зареєстрованим учасникам. Червень 2026 – організований одноденний доступ до будівлі для зареєстрованих учасників (за попереднім записом). 31 липня 2026, 23:59 – кінцевий термін подання конкурсних проєктів. 24–31 серпня 2026 – засідання журі, визначення переможців. Вересень 2026 – оголошення результатів та виставка проєктів (18–29 вересня).

За результатами конкурсу визначать 5 лауреатів. Перша премія становить 350 000 гривень, за друге та третє місця виплатять по 175 000 гривень, а за четверте та п’яте – по 80 000 гривень. Призовий фонд забезпечує ЮНЕСКО.