У Вінниці кінотеатр Коцюбинського планують перетворити на сучасний музей
У Вінниці почався архітектурний конкурс FATA MORGANA на реконструкцію кінотеатру ім. М. Коцюбинського. Будівлю планують трансформувати в Музей сучасного мистецтва, передає «Хмарочос».
Організаторами конкурсу виступають міська рада, ГО «Музей сучасного мистецтва», об’єднання «Плай» та ЮНЕСКО. У конкурсі можуть взяти участь архітектори з досвідом від трьох років та профільні бюро. Участь безкоштовна.
Зареєстрованим учасникам нададуть технічну документацію, історичну довідку та 3D-скан об’єкта. А вже у червні для архітекторів організують доступ до самої будівлі.
Головні дати конкурсу:
- 9 квітня 2026 – офіційний старт конкурсу, початок реєстрації (зареєструватись для участі можна протягом всього періоду конкурсу).
- З 20 квітня 2026 – письмові запрошення учасникам, надання пакета конкурсної документації зареєстрованим учасникам.
- Червень 2026 – організований одноденний доступ до будівлі для зареєстрованих учасників (за попереднім записом).
- 31 липня 2026, 23:59 – кінцевий термін подання конкурсних проєктів.
- 24–31 серпня 2026 – засідання журі, визначення переможців.
- Вересень 2026 – оголошення результатів та виставка проєктів (18–29 вересня).
За результатами конкурсу визначать 5 лауреатів. Перша премія становить 350 000 гривень, за друге та третє місця виплатять по 175 000 гривень, а за четверте та п’яте – по 80 000 гривень. Призовий фонд забезпечує ЮНЕСКО.