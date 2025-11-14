Компанія розпочала видобуток технічної солі

На Тереблянському родовищі кам’яної солі в Закарпатській області знову запрацював видобуток. Роботи відновили 7 листопада після понад півтора року простою. Про це Nadra.info повідомив Валентин Кондратьєв співвласник ТОВ «Катіон Інвест».

За його словами, компанія вже почала видобувати технічну сіль для промислової переробки та отримала позитивний сертифікат від Держпродспоживслужби. Наступного тижня на підприємстві очікують фахівців ДерждорНДІ, які зафіксують обсяги видобутку, відберуть зразки на аналіз і видадуть сертифікат відповідності.

Ринок нерухомості змінюється, а важливим запитом покупців є не квадратні метри, а безпека і комфорт. У відповідь з’являються формати, що враховують безпечні подвір’я, близькість до шкіл та інфраструктуру «все поруч». Один із прикладів такого підходу – концепція Riel Family Style, яку РІЕЛ втілює у проєкті ЖК Father у Львові.

Кондратьєв також повідомив, що компанія вже уклала п’ять договорів на постачання солі дорожнім службам. Поставки здійснюватимуть у Закарпатську, Львівську та Житомирську області.

«Дотримуємося своїх обіцянок, працюємо на благо України», – зазначив співвласник підприємства.

За даними YouControl власниками компанії є Валентин Кондратьєв, Оксана Омельяненко, Ігор Герей.

ТОВ «Катіон Інвест» отримало спецдозвіл на користування Тереблянським родовищем у 2017 році, а будівництво шахти розпочало у 2022-му.

Нагадаємо, що у 2024 році видобуток солі зупинився через корпоративний конфлікт, адже харківська компанія заявила про банкрутство ТОВ «Катіон Інвест». Втім власник компанії стверджував, що борги погашені і заперечив є позов.