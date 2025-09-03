Видобуток солі зупинився у березні 2024 року через корпоративний конфлікт

Харківська компанія просить суд відкрити справу про банкрутство ТОВ «Катіон Інвест», яке під час повномасштабного вторгнення заклало нову соляну шахту. У 2024 року видобуток солі зупинився через корпоративний конфлікт, втім власник компанії стверджує, що борги погашені і заперечує позов. Про це повідомляє Nadra.Info.

У 2017 році компанія «Катіон Інвест» отримала право на видобування камʼяної солі Тереблянського родовища без наявного спецдозволу на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою. У 2022 році компанія почала будувати соляну шахту, а в серпні 2023 року – почала розробляти родовище, яке може забезпечити кухонною та технічною сіллю всю Україну.

За планами у 2024 році «Катіон Інвест» планувала виробити близько 60 тис. тонн технічної солі, а в 2026-му – вийти на проєктну потужність 450 тис. т/рік і почати виробляти харчову сіль.

Але в березні 2024 року будівництво шахти і видобування солі зупинилося через корпоративний конфлікт між акціонерами – директор висловлював побоювання, що один із власників планує штучно зупинити діяльність підприємства, аби довести його до банкрутства.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Катіон Інвест» контролюють Валентин Кондратьєв через АТ «ЗНВКІФ “Ехо”» і Оксана Омельяненко через АТ «ЗНВКІФ “Юкон”», ще 5% – у власності Ігоря Герея. Директором компанії є Сергій Кондратьєв, син Валентина Кондратьєва.

Із заявою про банкрутство «Катіон Інвест» до суду звернулася компанія ТОВ «Видавничий дім “Центр фінансової інформації”» засновника Finex Group Ігоря Когута.

Судячи з матеріалів справи, у «Катіон Інвест» виникли невиконані зобовʼязання перед двома постачальниками обладнання – «ВП Промкомплект» і «ОСК-Технолоджі» і Воєнізованою гірничорятувальною частиною ГУ ДСНС в Івано-Франківській області за послуги з аварійно-рятувального обслуговування. Йдеться про 3,6 млн грн, 1,9 млн грн і 0,8 млн грн відповідно.

Договори з усіма уклали в 2023 році, а оплату «Катіон Інвест» протермінував у 2023-2024 роках. Суд зобовʼязав компанія повернути борги. «Видавничий дім “Центр фінансової інформації”» уклав із двома первісними кредиторами договори поруки, погасив борги і саме стало кредитором для «Катіон Інвест».

Загальна сума боргу становить 5,5 млн грн, ще 4,6 млн грн – це інфляція і неустойка. «Катіон Інвест» борг у 5,5 млн грн перед первісними кредиторами визнає, але позов харківської компанії заперечує.

У червні Господарський суд Закарпатської області відмовив у відкритті провадження про банкурство через низку порушень, тож «Видавничий дім “Центр фінансової інформації”» оскаржує цю ухвалу в апеляції.

За словами Валентина Кондратьєва прострочені зобовʼязання виникли внаслідок несвоєчасного розрахунку за 400-метровий конвеєр для транспортування солі з шахти. Однак за нього вле розрахувалися і готують до експлуатації.

«Наразі у нас немає боргів ніяких, ми з командою все сплатили – і кредиторам, і ВГРЧ, і за землю, і всі податкові зобовʼязання, і заробітну плату. На сьогоднішній день у нас немає ні граму боргу», – сказав Валентин Кондратьєв.

Він додав, що зараз «Катіон Інвест» готується до відновлення будівництва шахти і видобування солі.

Попри це, наприкінці серпня Господарського суду Закарпатської області подали нову заяву про банкрутство «Катіон Інвест». Позов подало ТОВ «Закарпатська видобувна компанія», що належить співвласникам «Катіону» Валентину Кондратьєву і Оксані Омельяненко. При цьому, сам Валентин Кондратьєв стверджує, що позов подав директор Олександр Прозур, не порадившись із засновниками. Грошові вимоги кредитора – 4,5 млн грн за оренду двох екскаваторів і комбайна, але Валентин Кондратьєв це заперечує.

Додамо, що після окупації найбільшого в Європі родовища камʼяної солі у Бахмутському районі, сіль в Україні наразі видобувають у Дрогобичі на Львівщині.