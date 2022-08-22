У Львові пасажирський поїзд на смерть збив двох людей
Чоловік та жінка загинули на місці
Суспільство — Марта Когут, 0 0
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У суботу, 20 серпня, у Львові поїзд на смерть збив двох людей. Нещасний випадок трапився вранці на станції «Підзамче», повідомила прес-служба міської ради.
Внаслідок наїзду пасажирського поїзду сполученням Запоріжжя – Івано-Франківськ загинула 66-річна жінка та 42-річний чоловік, мешканці Львова.
Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції, нещасний випадок стався близько 09:00 ранку. Львів'яни переходили залізничний переїзд, коли на них наїхав поїзд. Машиніст застосував екстеренні гальма, однак уникнути наїзду не вдалося, люди загинули на місці.
Поліція встановлює обставини цього нещасного випадку.
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