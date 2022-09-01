На території ЛАЗУ сталася горить закинута будівля

У четвер ввечері, 1 вересня, виникла масштабна пожежа на території колишнього Львівського автобусного заводу на вул. Стрийській. Як розповіли ZAXID.NET у ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько 18:30. Горить закинута будівля на вул. Стрийські, 45. Загальна площа пожежі – понад 2 тис. м2. На місці працюють пожежні підрозділи. Відео ZAXID.NET з місця події На території колишнього ЛАЗу видно великий стовп густого чорного диму. На території ЛАЗу горить будівля площею понад 2 тис. кв м (фото ДСНС) Новина доповнюється...

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