На території автобусного заводу у Львові сталася масштабна пожежа
Горить закинута будівля площею понад 2 тис. кв м на території колишнього заводу
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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На території ЛАЗУ сталася горить закинута будівля
У четвер ввечері, 1 вересня, виникла масштабна пожежа на території колишнього Львівського автобусного заводу на вул. Стрийській.
Як розповіли ZAXID.NET у ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько 18:30. Горить закинута будівля на вул. Стрийські, 45. Загальна площа пожежі – понад 2 тис. м2. На місці працюють пожежні підрозділи.
Відео ZAXID.NET з місця події
На території колишнього ЛАЗу видно великий стовп густого чорного диму.
На території ЛАЗу горить будівля площею понад 2 тис. кв м (фото ДСНС)
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