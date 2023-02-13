Останній час Володимир Рубцов працював рядовим прокурором обласної прокуратури

Прокурора Львівської обласної прокуратури Володимира Рубцова, якого раніше суд позбавив водійських прав за нетверезе водіння, звільнили з органів прокуратури. Таке рішення прийняв відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження відносно прокурорів.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівській обласній прокуратурі, відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, 8 лютого розглянув матеріали щодо прокурора та прийняв рішення про звільнення його з органів прокуратури.

«На ще одного прокурора накладено дисциплінарне стягнення у виді звільнення з посади в органах прокуратури за відмову від проведення освідування на предмет перевірки стану алкогольного сп’яніння», – йдеться в офіційному повідомленні на сайті КДКП. За даними ZAXID.NET, рішення стосується саме Володимира Рубцова.

Володимир Рубцов останній час працював у прокуратурі Львівщини рядовим прокурором, раніше займав посаду заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням обвинувачення.

Нагадаємо, у червні минулого року Володимира Рубцова зупинили в центрі Львова п’яним за кермом автомобіля BMW 528XI. При цьому прокурор від медосвічення відмовився. Рішенням Галицького районного суду його визнали винуватим у керуванні в стані сп’яніння та оштрафували на 17 тис. грн і позбавили на рік водійських прав. На це рішення Володимир Рубцов подав апеляцію.