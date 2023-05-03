На ремонт закривають ще одну ділянку вул. Шевченка

У п'ятницю, 5 травня, у Львові через продовження реконструкції вул. Шевченка перекриють чергову ділянку цієї вулиці та низку бічних вулиць. Водіїв попередили, що перекриття триватиме близько місяця.

«Для проведення робіт в рамках реконструкції вул. Шевченка від 5 травня відбудеться перекриття руху транспорту на відрізку від вул. Турянського до вул. Бортнянського. Тобто ділянка від вул. Турянського до вул. Я. Мудрого буде непроїзною для руху авто, також буде перекритий виїзд на вул. Шевченка з вул. Бортнянського та вул. Яцкова», – йдеться в повідомленні ЛКП «Львівавтодор».

Cхема об'їзду перекнритої ділянки (клікніть на картинку, щоб збільшити)

На перекритому відрізку від вул. Турянського до вул. Ярослава Мудрого виконуватимуть роботи з влаштування конструктивних шарів вулиці з асфальтобетонного покриття, люків та дощоприймальних решіток, монтаж контактної мережі, зовнішнього освітлення, влаштування шару рослинного ґрунту на зелених зонах, нанесення дорожньої розмітки.

За тимчасовою схемою організації дорожнього руху, погодженою управлінням патрульної поліції, вул. Шевченка перекривається від вулиці Бортнянського до вул. Турянського, проїзд вул. Яцкова на вул. Шевченка та вул. Бортнянського на вул. Шевченка буде заборонений. Особливість – вул. Турянського одностороння, вона розвертається в протилежну сторону в напрямку руху на вул. Золота – а вже з неї рух в сторону вул. Єрошенка чи вул. Клепарівської.

Об'їзд до центру міста: вул. Турянського – Золота, вул. Юнаківа – Бортнянського – Б. Міхновських. Об'їзд від центру міста: вул. Клепарівська – Золота – Єрошенка.

«Проїзд з вул. Скляної буде відкрито 26 травня, а ділянку від вул. Турянського до вул. Я. Мудрого відкриють для руху транспорту в кінці травня на початку червня», – повідомили в «Львівавтодорі».