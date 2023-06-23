Голова Байковецької громади програв апеляційний суд стосовно звинувачення його у корупції. Посадовець у 2019 році влаштував на посаду водія в сільську раду свого зятя. Суд побачив у цьому конфлікт інтересів і наклав штраф. А апеляція підтвердила корупційні дії голови громади.

Голова Байковецької громади у 2019 році оформив свого родича на посаду водія автотранспортних засобів фінансово-господарського відділу Байковецької сільської ради. Посадовець особисто підписав відповідне розпорядження від 2 січня 2019 року.

Під час аудиту документів перевіряючі органи виявили конфлікт інтересів, оскільки чиновник порушив закон України «Про запобігання корупції» і не повідомив НАБУ про цей інцидент.

«Своїми умисними діями, які виразились у не повідомленні НАБУ, про наявність реального конфлікту інтересів, Байковецький сільський голова вчинив адміністративне правопорушення, пов`язане з корупцією», – йдеться у постанові Тернопільського міськрайонного суду від 23 січня 2019 року.

В суді голова громади свою вину не визнав. Однак самого факту прийняття на роботу свого зятя на посаду водія обвинувачений не заперечив і додав, що діяв в межах чинного законодавства.

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним голову громади у корупційних діях і призначив йому заплатити штраф 3400 гривень. Посадовець не погодився з рішенням і подав апеляцію. Однак апеляційний суд Тернопільської області скаргу чоловіка залишив без задоволення.