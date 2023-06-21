Начальник Золочівської районної державної лікарні ветеринарної медицини виписував собі премії

Золочівський районний суд на Львівщині оштрафував начальника Золочівської районної державної лікарні ветеринарної медицини Ігоря Кваса, який регулярно вписував собі премії і надбавки до зарплати. Посадовець, який отримав 62 тис. грн незаконних премій, має заплатити штраф 3400 грн. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, начальник Золочівської районної державної лікарні ветеринарної медицини порушив антикорупційне законодавство, підписував листи про преміювання себе самого та встановив собі надбавки до заробітної плати. Загалом зафіксовано 14 таких випадків. Таким чином чиновник незаконно отримав виплати у сумі 62 тис. грн.

У суді начальник ветлікарні свою вину визнав і просив обмежитись мінімальним покаранням.

Суд визнав чоловіка винним в конфлікті інтересів (ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП) та оштрафував його на 3400 грн. Постанова суду ще не набула законної сили та може бути оскаржена в апеляції.

Раніше суд покарав начальника Самбірської районної державної лікарні ветеринарної медицини Ростислава Ковталіва, який регулярно виписував собі премії та надбавки до зарплати. Загальна сума незаконно отриманих виплат становить понад 226 тис. грн. Суд визнав його винним у кофлікті інтересів та покарав штрафом у 5100 грн