Чоловіка затримали у вересні 2020 після отримання другого траншу хабара

Рівненський суд оштрафував колишнього заступника начальника загону ДСНС, який за хабарі здавав у оренду спецтехніку. Всього він отримав 25 тис. грн від підприємця, який орендував екскаватор.

Як йдеться у вироку Рівненського міського суду, обвинувачений Вячеслав Д. в 2020 році обіймав посаду заступника начальника загону ДСНС Рівненщини. Зазначимо, що це цивільна посада. У липні 2020 року до нього звернувся чоловік, який хотів викопати ставок і шукав для цього в оренду спецтехніку. Посадовець погодився і зазначив, що вартість оренди становитиме 25 тис. грн, з яких 10 тис. чоловік повинен віддати йому особисто.

Після цього посадовець попросив ще 15 тис. грн, оскільки чоловік не встиг швидко виконати всі заплановані роботи. Передача другого траншу хабара відбулась 16 вересня 2020 року, після чого обвинуваченого затримали.

Дії чоловіка кваліфікували за ч.1 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди), санкція статті передбачає від п'яти до восьми років тюрми. В процесі слідства обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, відтак отримав м'ягше покарання, ніж передбачено статтею.

Суддя Наталія Діонісьєва на засіданні 15 червня угоду затвердила. Чоловікові призначили 34 тис. грн штрафу, а також на три роки заборонили обіймати посади пов'язані із виконанням функцій представника влади та правоохоронною діяльністю. За експертизи він повинен сплатити понад 8 тис. грн.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції. Однак судячи з того, що була підписана угода про визнання винуватості, імовірно, оскаржувати вирок не будуть.