Після передачі грошей посадовця затримали правоохоронці

Депутата Рівненської обласної ради затримали на хабарі в 1,2 тис. доларів. Про його затримання стало відомо у середу, 7 червня, після повідомлення прес-служби Національного антикорупційного бюро. Наразі слідство не розголошує імені чоловіка, однак відомо, що він також є головним лікарем «Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення» (простіше – так звана «чорнобильська» лікарня). Зазначимо, що наразі цю посаду обіймає Сергій Шевчук.

За інформацією слідства, посадовець вимагав у жінки, яка має статус «чорнобильця», гроші за оформлення документів, необхідних для ухвалення рішення про інвалідність, пов'язану з наслідками аварії на ЧАЕС. Зазначимо, що ця інвалідність встановлюється на більш тривалий час, дає право на ширший перелік пільг та соціальні виплати у більшому розмірі, ніж при звичайній інвалідності.

«Після передачі коштів депутата затримали «на гарячому». Вирішується питання про повідомлення про підозру. Розслідування цих фактів НАБУ і САП за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції розпочали за заявою громадянки, у якої затриманий вимагав кошти», – йдеться у повідомленні.

Це не перша кримінальна справа, яку розслідують щодо Сергія Шевчука. У березні 2005 року йому вручили підозру в розтраті майна та службовому підробленні. Чоловік, який на той час був заступником головного лікаря, фігурував у схемі з виписування непотрібних рецептів, які медики передавали у аптеки. Потім ці аптеки отримували від держави відшкодування за начебто продані препарати. Однак після 11 років слідства справу закрили, а посадовця виправдали.

Після цього Сергій Шевчук подав позов з вимогою виплатити йому компенсацію за час перебування під слідством. У листопаді суд задовольнив позов і постановив стягнути з держбюджету на користь депутата 1 млн грн моральної компенсації.

Додамо, що Сергій Шевчук був обраний депутатом Рівненської обласної ради в 2020 році від партії «Сила і честь». У 2021 році облрада продовжила йому контракт на п'ять років.