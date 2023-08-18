Сергій Шевчук також протягом року не зможе обіймати керівні посади в закладах охорони здоров'я

Вищий антикорупційний суд призначив 68 тис. грн штрафу депутату Рівненської обласної ради Сергію Шевчуку за отримання хабара, а також зобов'язав його заплатити 2 млн грн на закупівлю дронів для військових. Сергія Шевчука, який також очолює «Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» (простіше – так звану «чорнобильську» лікарню), судили за вимагання у жінки 1,1 тис. доларів за оформлення документів про інвалідність.

Як повідомила прес-служба Вищого антикорупційного суду, колегія суддів прийняла у четвер, 17 серпня, затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між Сергієм Шевчуком та прокурором САП.

Суд визнав його винуватим у порушенні ч. 1 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди), призначив штраф у сумі 68 тис. грн грн та заборонив обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій в закладах охорони здоров'я, строком один рік.

«Окрім того, згідно з умовами угоди особа зобов’язується перерахувати 2 млн грн на потреби Збройних Сил України, а саме на проект «Армія дронів» у Фонд United 24», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що це не перша кримінальна справа, яку розслідують щодо Сергія Шевчука. У березні 2005 року йому вручили підозру в розтраті майна та службовому підробленні. Чоловік, який на той час був заступником головного лікаря, фігурував у схемі з виписування непотрібних рецептів, які медики передавали у аптеки. Потім ці аптеки отримували від держави відшкодування за начебто продані препарати. Однак після 11 років слідства справу закрили, а посадовця виправдали.

Після цього Сергій Шевчук подав позов з вимогою виплатити йому компенсацію за час перебування під слідством. У листопаді суд задовольнив позов і постановив стягнути з держбюджету на користь депутата 1 млн грн моральної компенсації.

Додамо, що Сергій Шевчук був обраний депутатом Рівненської обласної ради в 2020 році від партії «Сила і честь». У 2021 році облрада продовжила йому контракт на п'ять років.