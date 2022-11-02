Сергій Шевчук вимагав від держави 2 млн грн компенсації, але суд погодився лише на 1 млн грн

Керівник рівненської «чорнобильської» лікарні, депутат Рівненської облради Сергій Шевчук відсудив у держави 1 млн грн моральної компенсації за безпідставне перебування під слідством. Справу проти чоловіка порушили ще в 2005 році, коли він був заступником головлікаря. Його разом із кількома медиками підозрювали у виписуванні непотрібних рецептів, які медики передавали у аптеки. Потім ці аптеки отримували від держави відшкодування за начебто продані препарати. Під слідством Сергій Шевчук перебував впродовж 11 років, до 2016 року, а тоді слідчий вирішив закрити справу через «відсутність ознак злочину».

Як йдеться у рішенні Рівненського міського суду, справу проти чоловіка порушили у березні 2005. Чоловіка затримали, але відправили додому під підписку про невиїзд. Все його майно арештували.

На той час Сергій Шевчук обіймав посаду заступника головного лікаря з експертизи обласної спеціалізованої лікарсько-консультативної комісії Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення (простіше – так звана «чорнобильська» лікарня). Йому інкримінували порушення двох статей ККУ: ч.4 ст. 191 (розтрата майна у великих розмірах) та ч.2 ст. 366 (службове підроблення).

У суді справу розглядали аж в 2015 році. Суд відправив її на додаткове розслідування. Після цього, у листопаді 2016 року, слідчий закрив справу «у зв'язку з відсутністю в діях лікарів ознак складу злочинів».

Тож Сергій Шевчук звернувся до поліції через суд з вимогою заплатити йому 2 млн грн моральної шкоди. Сумарно під слідством він перебував з 2005 по 2016 рік – 138 місяців.

«За час кримінального переслідування погіршився стан його здоров'я, він пережив емоційні стреси, які супроводжувались почуттями розгубленості, образи, обурення, приниженої гідності, тривоги, страху за своє здоров'я, життя та майбутнє, порушенням сну», – так описав свій стан позивач.

Суд частково задовольнив позов. Замість 2 млн грн Сергієві Шевчуку заплатять вдвічі менше – 1 млн грн. Встановлюючи суму нарахувань, суд взяв за основу мінімальну заробітну плату, яка станом на жовтень 2022 року становить 6,7 тис. грн. Відтак за 138 місяців вийшла сума 924 тис. грн. Гроші йому повинні заплатити з державного бюджету

Наразі це рішення ще не набрало законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді протягом місяця.

Додамо, що в 2011 році, перебуваючи під слідством, Сергій Шевчук отримав підвищення і став керівником лікарні. Крім того, у 2020 році він обрався до Рівненської обласної ради від партії «Сила і честь». Також в 2021 році облрада продовжила йому контакт на п'ять років.