Райсуд на Рівненщині оштрафував на 51 тис. грн поліцейського за зловживання впливом. Правоохоронець брав гроші з перевізника деревини та за це зобов'язувався безперешкодно пропускати вантажівки. Всього він отримав 25 тис. грн, після чого його викрили. Відомо, що чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості та погодився на призначене покарання.

Як йдеться у вироку Рокитнівського райсуду, чоловік обіймав посаду старшого дільничного офіцера поліції сектору превенції відділення поліції №2 Сарненського райвідділу поліції. За версією слідства, у серпні минулого року правоохоронець зустрівся з підприємцем, який займається лісопильним виробництвом, і запропонував допомогти з перевезенням лісу. За гроші він зобов'язався повпливати, аби ніхто з колег не створював штучних перешкод, а також щоб вони закривали очі на порушення.

Згідно з домовленістю, за одну фуру власник мав сплачувати 3 тис. грн. Підприємець на цю пропозицію погодився. У вироку зазначено, що з вересня по грудень поліцейський отримав 25 тис. грн. Останній такий випадок був зафіксований слідством 20 грудня, тоді правоохоронець отримав останній транш – 9 тис. грн.

Щодо поліцейського відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). У вироку йдеться, що в підозрюваного був спільник, але матеріали відносно нього виділені в окреме провадження.

В процесі слідства поліцейський уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 11 травня суддя Алла Комзюк цю угоду затвердила. Відтак чоловіка визнали винним у зловживанні впливом і призначили йому 51 тис. грн штрафу. Також він повинен сплатити 21 тис. грн за експертизи.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Нагадаємо, у квітні райсуд на Рівненщині виніс вирок патрульному поліцейському з Сарн, який також вимагав гроші з перевізників лісу. Його оштрафували на 34 тис. грн і на три роки заборонили працювати в поліції.