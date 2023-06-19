Служба безпеки України повідомила про підозру в корупції заступнику мера Чернігова з питань діяльності виконавчих органів міської ради. Як повідомив виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако, підозру отримав Віктор Геращенко.

СБУ стверджує, що посадовець організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатора для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена унаслідок російських обстрілів навесні 2022 року.

«Вже в липні обладнання було придбане за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову. При цьому збитки державі сягнули понад 30 млн грн. Ця сума підтверджена ініційованими Службою безпеки судово-товарознавчою і судово-економічною експертизами, які проводив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз», – стверджується в повідомленні СБУ, опублікованому в понеділок, 19 червня.

В повідомленні зазначається, що для реалізації оборудки посадовець скоординував свої злочинні дії з керівництвом компанії-постачальника. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили йому про підозру у зловживанні владою або службовим становищем. Наразі суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 32 млн грн. Якщо суд визнає заступника мера Чернігова винним, йому загрожуватиме до шести років ув’язнення.

Як уточнив виконувач обов’язків мера Чернігова Олександр Ломако, врученню підозри Віктору Геращенку передували обшуки в його кабінеті. Далі чиновника відвезли до Києва, де й обрали запобіжний захід.

Ломако додав, що справу за цим фактом порушили після анонімного повідомлення про те, що цей трансформатор був непотрібним.

Нагадаємо, раніше суд відсторонив від посади на рік мера Чернігова Владислава Атрошенка. Мер вважає, що до цього причетний Офіс президента. Про подробиці цієї справи читайте у нашій статті.