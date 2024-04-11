Приміщення Михайло Головко надбудував над своїми двома спареними квартирами

Екс-голову Тернопільської облради Михайла Головка зобов’язали демонтувати надбудову на даху багатоповерхівки. Восени 2023 року поліція виявила, що над двома спареними квартирами, які належать екс-чиновнику, на даху надбудовано кілька різних приміщень. В одному розташований спортивний зал, а в іншому стоїть генератор. Михайло Головко в коментарі ZAXID.NET зазначив, що квартиру його родина купила вже з таким проектом і відповідні дозволи в них є.

Керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко сьогодні, 11 квітня, під час прес-конференції зазначив, що поліція завершила перевірку стосовно кількох надбудов, які розташовані на даху над квартирами екс-голови облради. За його словами, надбудови зведені без відповідних дозволів.

«Будівельна експертиза показала, що надбудова дійсно самовільна, і її там бути не може. Зараз ми направили ці матеріали в органи місцевого самоврядування, щоб в них була можливість в законний спосіб привести в належний стан це приміщення», – розповів під час прес-конференції Сергій Зюбаненко.

У Тернопільську міську раду та в муніципальну інспекцію передали усі матеріали розслідування, які в жовтні 2023 року порушили за статтею 356 Кримінального кодексу України, а саме самоуправство. Тоді поліцейські встановили, що одне з приміщень має площу 27 м2, там розташований тренажерний зал з батутом. У ще одній надбудові стоїть великий генератор. Тепер міська рада та управління архітектури, містобудування та кадастру повинні вирішувати, як демонтовувати ці надбудови. «Чи робитимуть вони це в судовому порядку, чи зобов’яжуть власника квартир самостійно порозбирати ці приміщення – це вони вирішуватимуть. Поліція зробила все, що могла», – зазначив Сергій Зюбаненко.

У коментарі ZAXID.NET Михайло Головко розповів, що самостійно демонтовувати він нічого не збирається, адже це не він облаштовував приміщення на даху, а попередні власники. «Проектний план цього помешкання розробив і погодив із забудовником ще попередній пайовик. Наша родина купила це житло вже з цими приміщеннями. У мене є всі дозволи, і, наскільки мені відомо, обслуговуюче підприємство нашого будинку надсилало їх у поліцію. Я не розумію, чому я маю це все розбирати і демонтовувати», – заявив Михайло Головко.

Водночас судового припису щодо примусового демонтажу приміщень не має, тому наразі надбудови залишаються на тому ж місці.

Додамо, що Михайло Головко – колишній голова Тернопільської обласної ради. Його та ще двох заступників екс-голови Тернопільської ОВА підозрюють у вимаганні і отриманні частини хабара в розмірі 1,8 млн грн.